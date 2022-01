Cultura: l'ambasciata d'Italia in Qatar partecipa a fiera internazionale del libro a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La cultura può essere anche una cosa per piccoli. E' tutto dedicato ai bambini lo stand allestito dall'ambasciata d'Italia nell'ambito della Fiera internazionale del libro che si apre domani a Doha. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'ambasciata d'Italia in Qatar. Il padiglione è stato creato in collaborazione con "Reggio Children" - organizzazione per la formazione e la promozione dei diritti dell'infanzia conosciuta in tutto il mondo per il suo innovativo approccio educativo - e prevede un fitto programma di workshop, esibizioni, letture e percorsi interattivi. L'obiettivo principale dello stand italiano è quello di fornire ai più piccini, compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie, un'occasione per avvicinarsi alla lettura offrendo loro la possibilità di esplorare e imparare attraverso libri, illustrazioni e attività. Tutte made in Italy. Una possibilità ancora più preziosa in questo momento in cui, in Qatar, le scuole sono chiuse per cercare di arginare questa ondata in Coronavirus. Particolare attenzione sarà dedicata anche al rapporto con gli enti e gli operatori locali in materia di educazione primaria. Proprio per questo, il padiglione proporrà una selezione di libri scritti da autori italiani o pubblicati da case editrici del nostro Paese da consultare liberamente. Inoltre, il calendario prevede, ove consentito dalle autorità sanitarie, attività gratuite per i bambini. Si va dal workshop di esplorazione grafica sul mosaico alle letture in italiano, inglese e arabo. Per maggiori informazioni sul programma e registrazione alle attività chi è interessato potrà scrivere all'indirizzo email italy.dohabookfair@reggiochildren.it.