Cultura: l'ambasciata d'Italia in Qatar partecipa a fiera internazionale del libro a Doha (2)

- Uno degli eventi più attesi sarà la presentazione delle versioni in arabo di due libri di Gianni Rodari, vincitore nel 1970 del premio Hans Christian Andersen – equivalente al premio Nobel per la letteratura per bambini. Si tratta di “La torta in cielo” e “Fiabe lunghe un sorriso”. Il progetto congiunto dell’ambasciata d’Italia e del ministero della Cultura del Qatar sarà presentato il 17 gennaio alle 10:30 nella sala conferenze della fiera. Gli appassionati di Rodari avranno anche la possibilità di visitare l’esposizione “Illustrazioni di Gianni Rodari”, una selezione di immagini realizzate da 21 artisti nell’ambito della Bologna Children’s Book Fair, che per la prima volta viene esposta in Qatar. Non solo. Lo stand ospiterà anche l’esposizione “Out of silence. Yesterday, today, tomorrow, narrating through wordless books” sempre della Bologna Children’s Book Fair: 41 libri senza parole pensati da autori italiani che hanno scelto di sperimentare una nuova forma narrativa. Dalla lettura alla pittura. Tra gli ospiti, anche Enrica Pizzicori, artista specializzata in illustrazioni per piccini e autrice del logo del padiglione, che durante la fiera si esibirà in sessioni di pittura digitale. “Siamo particolarmente fieri del nostro padiglione – ha detto l’ambasciatore Alessandro Prunas – è la nostra prima partecipazione a un evento istituzionale nel 2022 e abbiamo deciso di dedicarla ai più piccoli che, più degli adulti forse, vivono momenti difficili per via della pandemia. Per l’Italia come per il Qatar, l’educazione e la promozione delle potenzialità e dei diritti dei bambini sono una priorità, oggi più che mai. Per questo abbiamo voluto creare un evento dedicato a loro. Un evento dove, da domani al 22 di gennaio, tutti possano trovare stimoli e, perché no, anche un po’ di sollievo da questi tempi duri”. (Com)