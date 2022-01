Covid: Ama, dipendenti morti contagiati da link familiare, no connessione virus-raccolta rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I due operatori ecologici che sono deceduti di recente per Covid-19 erano malati da tempo (uno dei due da fine novembre) e avevano sicuramente contratto il virus tramite link familiare. Sempre da frequentazione e contatto con altre persone è derivato anche il contagio in altri casi di lavoratori Ama per fortuna in via di guarigione o guariti. Azzardare pertanto l'ipotesi, come ha fatto persino qualche rappresentante sindacale dando a questa tesi risonanza mediatica, che per quelle due morti ci possa essere una qualche connessione con l'aver raccolto i rifiuti, è un atto molto grave che genera allarme tra i lavoratori e per il quale Ama si riserva di valutare ogni eventuale passo successivo". È quanto si legge in una nota di Ama. (segue) (Com)