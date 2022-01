Covid: Ama, dipendenti morti contagiati da link familiare, no connessione virus-raccolta rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è alcuno studio scientifico che attesti che si può contrarre il virus tramite i rifiuti prodotti in casa da utenti positivi, mentre è stato dimostrato che sulle varie superfici, anche in ambienti chiusi, la carica virale decade e si degrada velocemente. Quest'ultimo aspetto di 'contatto' eventuale non si pone, dal momento che i sacchetti con i rifiuti vengono conferiti all'aperto e vigono le prescrizioni dell'Istituto superiore di sanità (che anche Ama Spa riporta sul proprio sito internet) che indica alle persone contagiate di usare i guanti in lattice e mettere tutti i propri rifiuti in un doppio sacchetto ben chiuso", spiega ancora Ama. "L’attenzione dell’azienda per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei propri dipendenti è massima e i presidi di sicurezza vengono adeguati di pari passo con l’evolversi dell’emergenza sanitaria. Tra le misure anti-contagio adottate: i turni in entrata e in uscita dalle sedi operative vengono scaglionati con l’attacco e la fine turno ogni 30 minuti, evitando anche il contemporaneo accesso agli spogliatoi di lavoratori con armadietti vicini". (segue) (Com)