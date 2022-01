© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obbligo per gli over 50 e super green pass "spingono le vaccinazioni", osserva il presidente e deputato di Italia viva Ettore Rosato su Twitter. "Non sono state scelte facili ma stanno sortendo l’effetto sperato. Ieri quasi 700 mila dosi, un record", rimarca per poi concludere: "Avanti così i casi sono ancora troppi e il vaccino serve ad evitare la saturazione di ospedali e intensive". (Rin)