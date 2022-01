Roma: Bonafoni-Cofano, bene proroga sgombero Scup, ora tavolo per percorso comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la notizia del rinvio di 60 giorni dello sgombero di Scup, previsto per il 14 gennaio, ancora meglio l'apertura di uno spiraglio per fare in modo che questa esperienza possa avere una continuità, risultato dell'incontro che si è tenuto oggi tra gli attivisti e le istituzioni regionali, comunali e municipali". Lo dichiara in una nota la capogruppo della Lista civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni. "Ora occorre aprire al più presto un tavolo di trattative - aggiungono - per trovare una soluzione che possa preservare i tanti servizi e le preziose attività portate avanti in questi anni dallo spazio sociale di stazione Tuscolana, sottraendolo alla cancellazione o ai tentativi di calare dall'alto progetti di 'rigenerazione urbana' estranei a quanto costruito in questi anni con la comunità". "La proroga sulla data dello sgombero è indubbiamente un fatto positivo, ma è assolutamente necessario trovare forme e strumenti che siano risolutivi e che garantiscano la tutela e la salvaguardia di uno spazio come Scup - aggiunge il consigliere municipale di Roma Futura e presidente della Commissione Cultura del Municipio Roma VII Emiliano Cofano - Anche per questa ragione ho invitato Scup alla seduta di commissione che si terrà venerdì 14 gennaio, in modo da condividere un percorso comune", conclude.(Com)