Violenza donne: Ostellari (Lega), proporrò di ampliare reati che non prevedono sospensione condizionale

- "Secondo fonti di stampa, un immigrato che per anni avrebbe violentato, minacciato con l'acido e costretto ad abortire una donna se l'è cavata con due anni, dopo aver patteggiato. E per questo non farà un giorno di carcere". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega, Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama. "Non commento la sentenza senza aver letto le motivazioni. Ma - prosegue - assicuro che durante il prossimo ufficio di presidenza della commissione Giustizia del Senato, che presiedo, proporrò di fissare una discussione sullo strumento della sospensione condizionale. Con l'assenso di tutti possiamo fare prestissimo e ampliare il numero di reati per i quali non sarà più possibile ottenere uno sconto di pena e garantire il pieno risarcimento del danno nei confronti della vittima. Voglio vedere - conclude - chi è d'accordo e chi non lo è e pensa di difendere le donne solo a parole". (Com)