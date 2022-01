Ue: ambasciatore francese Masset, solo insieme gli europei possono essere padroni del proprio destino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo insieme gli europei possono conservare la padronanza del proprio destino. Lo ha affermato l’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, intervenendo oggi a Palazzo Farnese alla cerimonia di presentazione della presidenza del Consiglio dell’Unione europea da parte della Francia. “Sei mesi sono pochi, richiedono umiltà ma anche grande determinazione, oggi più che mai”, ha detto Masset, citando le sfide attuali, in particolare la pandemia, che “non è ancora conclusa”. La presidenza di turno del Consiglio Ue è un anello della costruzione europea, che deve passare il testimone ai successori nelle migliori condizioni possibili, ha rilevato l’ambasciatore, ringraziando la Slovenia per il lavoro svolto nel semestre da poco concluso. Masset ha poi citato le tre priorità della presidenza francese: il rilancio economico, l’Europa “più sovrana” e l’Europa “più umana”, il “lascito di David Sassoli”. “In tutti i campi cercheremo di favorire le convergenze, per favorire i compromessi, perché la presidenza è un lavoro di squadra”, ha aggiunto Masset. Insieme potremo fare progressi, ha proseguito, ricordando come la presidenza francese “sa di poter contare sull’Italia”. (Res)