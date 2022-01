Covid: Castaldi, battaglia M5s per test rapidi in parafarmacie va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tamponi rapidi per il Covid-19 "si devono poter effettuare anche nelle parafarmacie e la battaglia del Movimento cinque Stelle andrà avanti. Purtroppo, Italia viva e centrodestra hanno scelto di bocciare un emendamento al decreto sul green pass rafforzato senza valide motivazioni se non quella di difendere un ordine professionale", denuncia in una nota il senatore del Movimento cinque stelle Gianluca Castaldi. "Un emendamento che, vista l’alta richiesta di test da parte dei cittadini, causata dall’aumento dei contagi, avrebbe permesso un passo avanti fondamentale. E' tempo di rispondere alla disponibilità delle parafarmacie e ampliare la possibilità dei cittadini di fare test antigenici rapidi. Lo screening è una parte fondamentale della gestione della pandemia. Oggi avremmo potuto renderlo più forte", conclude Castaldi. (Com)