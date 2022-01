Famiglia: congedo paternità retribuito a tre mesi, presentata oggi pdl alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una visione diversa e progressista della società passa dalla proposta e dall'approvazione di leggi come questa con cui proponiamo un congedo di paternità obbligatorio di tre mesi, e una copertura del 100 per cento della retribuzione sia per le mamme sia per i papà. È un modo per rendere gli uomini più felici permettendo loro di fare i padri e per aiutare le donne ad essere più libere, a non far diventare la maternità una gabbia ma a restare nel mondo del lavoro. Una proposta su cui ci siamo confrontati con donne, uomini, lavoratrici, lavoratori, aziende, associazioni e amministratori e che è oggi necessaria." Lo affermano in una nota i deputati di maggioranza appartenenti a diversi gruppi, attivi nell'associazione Movimenta e promotori della proposta legislativa Alessandro Fusacchia (FacciamoEco), Erasmo Palazzotto (Leu), Rossella Muroni (FacciamoEco). Alla conferenza stampa - si legge in una nota - sono intervenute personalità del mondo dell'associazionismo, dell'imprenditoria e della ricerca: Veronica Benini (Imprenditrice e attivista), Maura Latini (ad COOP), Paola Mascaro (presidente Valore D); Silvio Petta (founder di Superpapà); Azzurra Rinaldi (direttrice della School of Gender Economics, Università Unitelma Sapienza) e Valeria Ronzitti (Movimenta), Riccarda Zezza (Autrice di MAAM - la Maternità è un master). "Oggi parte la campagna di MOVIMENTA per un congedo di paternità retribuito a tre mesi - dichiara Ronzitti, del direttivo Movimenta -. Oltre che accompagnare la calendarizzazione della Pdl Fusacchia-Palazzotto-Muroni-Quartapelle, l'obiettivo è incoraggiare la nuove generazioni, in primis neo e futuri papà, a rivendicare il diritto ad un congedo di paternità retribuito, nonché mostrare alle aziende il business case che un tale provvedimento rappresenterebbe per la loro produttività. Sarà una campagna corale, che affronteremo insieme agli amici di ProgressiveActs ed ai ragazzi di PapàPinguino, iniziativa nata da un gruppo di studenti della Scuola di mobilitazione politica". (segue) (Com)