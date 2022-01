Famiglia: congedo paternità retribuito a tre mesi, presentata oggi pdl alla Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinteticamente - continua la nota - la proposta di legge istituisce un congedo di paternità obbligatorio per tutti i papà, indipendentemente dal tipo contratto e di lavoro che svolgono, per un periodo continuativo di tre mesi, nel primo anno di vita del bambino, con un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il testo alza al 100 per cento della retribuzione anche l'indennità di maternità, prevede uno sgravio contributivo per le imprese che assumono personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, estende anche ai lavoratori in congedo di paternità il divieto di licenziamento e prevede il diritti al congedo anche ai neogenitori non sposati ma che abbiamo costituito un'unione civile. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta - nel limite massimo di spesa pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.900 per gli anni 2024, 2025 e 2026, a 1.950 milioni per l'anno 2027, a 2.050 milioni per gli anni 2028, 2029 e 2030, e a 2.150 milioni annui dal 2031 - si provvede grazie alla quota disponibile delle maggiori entrate derivanti dall'annuale progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e grazie alla riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze. (segue) (Com)