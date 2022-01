Famiglia: congedo paternità retribuito a tre mesi, presentata oggi pdl alla Camera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un congedo di paternità obbligatorio per tutti i neo padri - conclude la nota - sarebbe una misura di sostegno alla genitorialità, a una più equa condivisione dei compiti nella famiglia e all'occupazione femminile. Quanto importante lo dicono i numeri, soprattutto nella pandemia. In Italia, secondo l'associazione di imprese Valore D, sono oltre 300.000 le donne rimaste senza un'occupazione nella crisi del 2020, un numero tre volte superiore a quello degli uomini, con un gender gap che costa al Paese 88 miliardi di euro. (Com)