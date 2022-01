Decreto Covid: Drago (Fd'I), con super green pass discriminato chi vive in Isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e la maggioranza nel corso della discussione di "questo decreto, che punta ad intervenire con misure urgenti nel contenere la diffusione del Covid-19, hanno come sempre impedito l'approvazione di emendamenti che avrebbero potuto migliorare il testo. E risulta incomprensibile la decisione di permettere la vendita di tamponi fai da te, già da più di un anno". Lo ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia, Tiziana Drago, nel corso del suo intervento in Aula. "Gli acquisti son riconducibili al potenziale paziente, ma è inesistente la tracciabilità degli esiti. Chi risulti positivo al test antigenico siamo certi che denunci la sua situazione di salute al fine di tutelare se stesso e la comunità? E desta stupore e preoccupazione la decisione di imporre il super green pass per tutti i mezzi di trasporto, misura che nei fatti produce una discriminazione nella discriminazione, per chi vive nelle isole. Infatti, nell’impossibilità di accesso all’uso di mezzi di trasporto pubblico (treni, aerei, ad esempio) chi decide di non essere sottoposto a vaccino potrà spostarsi solo con mezzo proprio, possibilità che a chi vive nelle isole sarà negata, dal 10 febbraio in poi, essendo costretti ad esibire Super Green pass. Discriminazione al quadrato o al cubo?", ha concluso.(Rin)