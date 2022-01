Viabilità: Aspi, su A4 annullata chiusura notturna svincolo di Cormano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota la società Autostrade informa che sulla A4 Milano-Brescia, sono state annullate le chiusure dello svincolo di Cormano, che erano previste nelle due notti di giovedì 13 e venerdì 14 gennaio. E' confermata la chiusura del suddetto svincolo, in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia, dalle 22:00 di questa sera mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 gennaio. In alternativa, si consiglia: in entrata verso Torino: immettersi sulla Sp35 Milano-Meda verso Meda e proseguire sulla A52 tangenziale nord di Milano verso Rho ed entrare, sulla A8 Milano-Varese, allo svincolo Fiera Milano; in entrata verso Brescia: immettersi sulla Sp35 in direzione Meda e proseguire sulla A52 tangenziale nord di Milano in direzione Brescia/Venezia ed entrare, sulla A4, alla stazione di Monza; in uscita per chi proviene da Brescia: uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni o di Milano Viale Certosa. (Com)