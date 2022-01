Decreto Covid: Binetti (FI), trasmettere serenità, non siamo vicini a disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo assistiamo ad una sorta di obesità comunicativa, ad una comunicazione eccessivamente incalzante che non rassicura l’opinione pubblica, rispetto alla pandemia in corso. Bisogna rassicurare le persone: non siamo vicini al disastro, stiamo cercando la soluzione che non è vicinissima ma la strada intrapresa è giusta", lo ha detto in Aula la senatrice di Forza Italia-Udc Paola Binetti, durante la discussione del dl che introduce il green pass rafforzato. "Sarebbe anche corretto fare una riflessione fondata sulla scienza: la medicina non può fare l’impossibile, si deve trasmettere la consapevolezza che non siamo di fronte ad una materia deterministica ma che si base sul principio della probabilità. Ad esempio, è sbagliato, molto sbagliato pensare che un tampone positivo attesti la malattia, il tampone è solo un avvertimento, un’allerta, spetterà ai medici fare successivamente le dovute verifiche. Ecco, bisogna mettere da parte l’allarmismo e considerare che il governo adotta provvedimenti flessibili cercando di fronteggiare gli eventi che si susseguono", ha concluso Binetti. (Rin)