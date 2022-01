Algeria: l’Fmi valuta positivamente la situazione economica algerina, seppur con preoccupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Fmi ha anche rilevato una crescita del Prodotto interno lordo (Pil), dopo il doppio shock del 2020 - pandemia e calo dei prezzi del petrolio. Dopo una contrazione del 4,9 per cento registrata nel 2020, il Pil è tornato a crescere a un ritmo di 2,3 per cento su base annua, a partire del primo trimestre del 2021, grazie all’allentamento delle misure sociali anti-coronavirus e all’aumento dei prezzi degli idrocarburi. In termini di prospettive, a breve termine, il FMI prevede una moderata ripresa nel 2021 (il rapporto è stato redatto a novembre) con una crescita reale del 3,2 per cento. Tuttavia, a preoccupare l’Fmi sarebbe il medio termine, come sostenuto nel rapporto. “La crescita dovrebbe diminuire e la produzione stagnare nel medio termine, guidata sia da un calo della produzione di idrocarburi dovuto ai limiti di capacità sia dalla transizione globale verso le energie verdi", si legge nel rapporto, che sottolinea come la tendenza potrebbe protrarsi fino al 2024, con un calo delle esportazioni di idrocarburi prevista per il 2023 e che potrebbe raggiungere il picco addirittura nel 2026. Le prospettive per i prezzi del petrolio algerino, infatti, non sono molto ottimistiche. Venduto in media a 66,6 dollari al barile nel 2021, il greggio algerino scenderà leggermente nei prossimi anni per raggiungere i 58 dollari nel 2026. (segue) (Ala)