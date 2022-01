Algeria: l’Fmi valuta positivamente la situazione economica algerina, seppur con preoccupazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle riserve valutarie, invece, nel 2021 si sono attestate a 43,6 miliardi di dollari (equivalenti a 11 mesi di importazioni), contro i 48,2 miliardi del 2020. Ci si aspetta una diminuzione drastica nei prossimi anni, potenzialmente fino a raggiungere i 12,3 miliardi di dollari nel 2026, ovvero solo 3 mesi di importazioni, secondo le previsioni dell'Fmi che tengono conto anche dell’inflazione, intorno al 9,2 per cento a ottobre secondo la Banca centrale d’Algeria, che potrebbe influire negativamente sul volume delle riserve in valuta estera. L’istituzione finanziaria con sede a Parigi, infine, suggerisce di consolidare le finanze nazionali e di diversificare l’economia il più rapidamente possibile, dal momento che non sono esclusi altre oscillazioni del mercato energetico in futuro. Infine, un fattore particolarmente influente potrebbe essere una campagna vaccinale di successo, in grado di facilitare la produzione e la ripresa dei settori dell’economia algerina. Tuttavia, Algeri ha definito le previsioni dell’Fmi “pessimistiche”. (Ala)