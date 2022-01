Venezuela: Pdvsa, esplosione gasdotto "azione criminale" di gruppi dell'estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosione registrata un gasdotto nel municipio Simón Bolívar, nello stato nord orientale di Anzoàtegui (Venezuela), in cui tre persone sono rimaste ferite, è dovuta a una "azione criminale" sferrata da gruppi "dell'estrema destra venezuelana”. E’ quanto si legge in un documento rilasciato dalla compagnia petrolifera statale Pdvsa, che denuncia “tentativi di boicottare gli importanti progressi che il governo bolivariano ha realizzato nella produzione, distribuzione e commercializzazione dei combustibili su tutto il territorio nazionale”. La società ha assicurato che adotterà tutte le misure necessarie per garantire immediatamente "e in tempi record, il ripristino delle infrastrutture interessate ed evitare l'interruzione del servizio di distribuzione dee carburante" nella regione. Le voci critiche nei confronti del governo di Nicolas Maduro attribuiscono invece la causa dell'esplosione alla mancanza di personale qualificato, investimenti e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture petrolifere. (Vec)