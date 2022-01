Spagna: nel 2022 il traffico su autostrade Abertis nel Paese crescerà del 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico sui 660 chilometri di strade a pedaggio gestite a Abertis in Spagna crescerà quest'anno del 9 per cento. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto emerge dalle stime di Bank of America in uno studio sul settore delle infrastrutture e delle costruzioni in Europa. Fino a settembre, il traffico sulle strade a pedaggio gestite da Abertis in tutto il mondo è aumentato in media del 22 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2020: Cile (+45 per cento), Spagna (+24 per cento), Italia (+20 per cento), Stati Uniti (+18 per cento), Francia (+14 per cento). (Spm)