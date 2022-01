Russia-Nato: ministero Esteri, Mosca userà mezzi militari per respingere minacce, se politica non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia adotterà una serie di misure tecnico-militari per respingere le minacce alla sua sicurezza, se ciò non può essere fatto con mezzi politici. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko, in una conferenza stampa al termine del Consiglio Russia-Nato svoltosi oggi a Bruxelles, sostenendo che il territorio russo viene considerato un bersaglio per le armi da attacco. Proprio su questo tipo di armamenti il diplomatico ha detto che Mosca è pronta al dialogo con l'Alleanza atlantica, ricordando come uno dei punti delle proposte sulle garanzie di sicurezza preveda il rifiuto di dispiegare sistemi di armi da attacco nelle regioni da cui è possibile raggiungere i territori di altri Stati parti dell'accordo. (Rum)