Algeria: l’Fmi valuta positivamente la situazione economica algerina, seppur con preoccupazione

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha valutato positivamente, a livello generale, la situazione economica dell’Algeria, seppur con alcune preoccupazioni. Infatti, nell’ultimo rapporto pubblicato dall’organizzazione finanziaria internazionale sorgono comunque alcuni contrasti con il Paese nordafricano, soprattutto in merito alle prospettive future a medio termine. L’economia algerina, secondo l’Fmi, infatti, risulta fragile in quanto ancora dipendente dagli idrocarburi, settore che ha risentito della pandemia da Covid-19 e dal calo dei prezzi del petrolio. Proprio questi due fattori, combinati, hanno diminuito del 40 per cento le esportazioni energetiche dell’Algeria nell’anno 2020, contribuendo a un aumento del debito pubblico e alla riduzione delle riserve in valuta estera e in oro. Contemporaneamente, a livello micro-economico, il potere d’acquisto della famiglia media algerina è diminuito drasticamente a causa di una crisi dei prezzi dei prodotti alimentari a livello globale e di una siccità che ha colpito il Paese quest’anno. Tuttavia, come risulta dal report, l’Fmi ritiene soddisfacenti le risposte di Algeri, che hanno mitigato l’impatto delle crisi citate sul “sistema sanitario e a livello sociale”. Inoltre, sono degne di nota anche "le riforme previste per rafforzare l'indipendenza della banca centrale", "la strategia delle autorità per rilanciare la crescita e ridurre la dipendenza dell'economia dagli idrocarburi", "l'orientamento del nuovo Piano d'azione di governo" e "le riforme individuate dal Piano per facilitare la transizione del Paese verso un modello di crescita più inclusivo e sostenibile”. (segue) (Ala)