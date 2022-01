Umbria: De Luca (M5s), sanità al collasso e cittadini ostaggio in zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Il consigliere regionale umbro Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca ha scritto in una nota: "In Umbria, va tutto bene, non c'è alcun problema e gli umbri devono smettere di lamentarsi. Nessun disservizio con la prenotazione dei tamponi molecolari, nessuna fila nei drive through e davanti alle farmacie. Appena un cittadino ha l'esito positivo del tampone viene subito preso in carico dalle Usl che gli spiegano dettagliatamente quando, come e cosa dovrà fare durante la quarantena. Poche ore dopo viene contattato per eseguire il tracciamento dei contatti stretti delle ultime 48 ore, a loro volta prontamente avvisati dagli stessi operatori. Già dai giorni successivi viene attivata la raccolta domiciliare dei rifiuti e il servizio di supporto per soggetti fragili, soli e persone con disabilità. Ed è proprio in questo momento che i consiglieri della Lega si svegliano tutti sudati e si accorgono di aver scritto un comunicato che si riferisce ad un'altra regione”. (segue) (Ren)