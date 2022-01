Umbria: De Luca (M5s), sanità al collasso e cittadini ostaggio in zona bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "“Non ci stupisce in alcun modo questa bislacca narrazione, considerando le posizioni antiscientifiche espresse da membri dello stesso gruppo della Lega sulla validità dei vaccini. La verità è che abbiamo migliaia di umbri sequestrati in zona bianca in totale abbandono. Che con sole 14 terapie intensive occupate da malati covid abbiamo le chirurgie e i reparti degli ospedali chiusi, le attività ridotte e una sanità paralizzata”. Dunque ha aggiunto: "A due anni dall'inizio della pandemia l'Umbria si trova a fronteggiare l'emergenza Covid con le armi più spuntate di prima. Il fallimento della gestione della Giunta regionale è dimostrato dal personale sanitario nuovamente allo stremo per carenze di organico". (segue) (Ren)