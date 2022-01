Umbria: De Luca (M5s), sanità al collasso e cittadini ostaggio in zona bianca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha proseguito: "Questo mentre gli stessi consiglieri della Lega, proprio ieri, hanno votato contro la stabilizzazione e la proroga dei contratti in essere. Il tracciamento è completamente saltato e i tamponi molecolari sono ormai sostituiti da quelli rapidi, scelta obbligata in cui vengono indirizzati tutti, dai sanitari ai semplici cittadini. Facile poi vantarsi di aver abbattuto le liste d'attesa quando i cittadini sono fatalmente costretti a ricorrere ai privati”. Quindi ha concluso: "C'è da ridere se non ci fosse da piangere. Mentre in Europa si parla di cominciare ad affrontare la pandemia come un'endemia, di convivenza con il virus con un approccio gestionale totalmente diverso, noi siamo lontani anni luce da questo scenario perché con il 30 per cento dei posti letto occupati la sanità chiude bottega”. (Ren)