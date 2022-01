Rifiuti: Colosimo (Fd'I), settimana prossima riunione commissione Trasparenza su discarica Albano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho intenzione di convocare, per venerdì prossimo 21 gennaio, una seduta della commissione Trasparenza per discutere sulla questione della discarica di Albano. Ho ricevuto, infatti, nei giorni scorsi una richiesta di audizione urgente da parte dell'associazione Salute Ambiente Albano e mi sembra doveroso ascoltarli, come da loro sollecitato, anche alla presenza della Direzione regionale Ambiente e dell'Arpa Lazio". È quanto dichiara il presidente della commissione Trasparenza e Pubblicità della Regione Lazio, Chiara Colosimo.(Com)