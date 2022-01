Comuni: Montaruli (Fd'I), Lamorgese smentisce maggioranza, niente fondi su rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il ministro Luciana Lamorgese non ha dato nessuna garanzia sul finanziamento al 100 per cento per i comuni esclusi dal bando di rigenerazione urbana. Il ministro dell’interno dunque smentisce i partiti di maggioranza: non sono previsti fondi per i comuni e persiste il criterio dell’algoritmo, delle statistiche anziche’ del merito. Il ministro infatti salvo la promessa di venire incontro alle richieste ha fatto l’elencazione di altre risorse destinate ad altre attività ma su quello passato nessun euro in più per ora. Fratelli di italia presenterà un provvedimento affinché il governo trovi le risorse per coprire tutti i comuni ammessi ma ingiustamente non finanziati. E’ l’ora delle responsabilità non delle promesse non mantenute”. commenta il deputato torinese Fd'I Augusta Montaruli. (Ren)