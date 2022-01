Roma: 61enne investito da motorino muore poco dopo in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pedone di 61 anni è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri, intorno alle 9:30 in largo Luigi Guanella, nei pressi di via Aurelia Antica. L'uomo, investito da un motorino Piaggio Beverly, guidato da un 30enne, è rimasto ferito gravemente ed è poi deceduto all'ospedale San Camillo, dove era stato trasportato d'urgenza in gravi condizioni. Sul posto la polizia locale di Roma che ora sta svolgendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente. (Rer)