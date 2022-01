Covid: Tedros (Oms), stragrande maggioranza delle persone ricoverate nel mondo non è vaccinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stragrande maggioranza delle persone ricoverate negli ospedali nel mondo non è vaccinata. È quanto ha affermato oggi nel suo briefing settimanale con la stampa il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Sebbene i vaccini rimangano molto efficaci nel prevenire forme di malattie gravi da Covid-19 e la morte, non prevengono completamente la trasmissione. Più trasmissione significa più ricoveri, più decessi, più persone senza lavoro e un maggior rischio che emerga un'altra variante ancora più trasmissibile e più letale dell'Omicron", ha osservato Tedros, evidenziando come la scorsa settimana siano stati più di 15 milioni i nuovi casi di Covid-19 registrati in tutto il mondo - di gran lunga il maggior numero dall'inizio della pandemia - sebbene il numero di decessi sia rimasto stabile dall'ottobre dello scorso anno e il numero di pazienti ricoverati in ospedale cresca ad un ritmo inferiore rispetto alle ondate precedenti. "Ma siamo chiari: mentre Omicron causa una malattia meno grave del (la variante) Delta, rimane un virus pericoloso, in particolare per coloro che non sono vaccinati. Non dobbiamo permettere a questo virus di diffondersi, soprattutto quando così tante persone nel mondo rimangono non vaccinate: in Africa, ad esempio, oltre l'85 per cento delle persone deve ancora ricevere una singola dose di vaccino. Noi non possiamo porre fine alla fase acuta della pandemia a meno che non colmiamo questo divario", ha detto Tedros, elogiando al contempo i progressi compiuti nelle forniture di vaccini ai Paesi in via di sviluppo. (segue) (Res)