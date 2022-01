Covid: Tedros (Oms), stragrande maggioranza delle persone ricoverate nel mondo non è vaccinata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre, ha quindi sottolineato il direttore dell'Oms, la struttura Covax "ha consegnato più del doppio del numero delle dosi spedite a novembre e nei prossimi giorni prevediamo che Covax consegnerà la sua miliardesima dose di vaccino. Alcuni dei vincoli di fornitura che abbiamo dovuto affrontare l'anno scorso - ha proseguito Tedros - stanno iniziando ad allentarsi, ma abbiamo ancora molta strada da fare per raggiungere il nostro obiettivo di vaccinare il 70 per cento della popolazione di ogni Paese entro la metà di quest'anno", dal momento che "90 Paesi non hanno ancora raggiunto l'obiettivo del 40 per cento e 36 di essi hanno vaccinato meno del 10 per cento della loro popolazione". L'Oms e i partner, ha affermato Tedros, "stanno attivamente sostenendo questi Paesi per superare i colli di bottiglia che devono affrontare in termini di leadership e coordinamento, mancanza di visibilità dell'offerta, breve durata di conservazione delle donazioni, capacità limitata della catena del freddo, fiducia nei vaccini e priorità concorrenti". Il numero uno dell'Oms ha poi ribadito l'urgente necessità di un "più ampio accesso ai vaccini di cui disponiamo" e dello sviluppo di nuovi vaccini "che abbiano un impatto maggiore sulla prevenzione dell'infezione e della trasmissione". Infine, Tedros ha definito insostenibile una strategia di vaccinazione basata esclusivamente su dosi ripetute di richiamo degli attuali vaccini. (Res)