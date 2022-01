Corea del Nord: armi di distruzione di massa, Tesoro Usa blocca asset collegati a cinque individui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio di controllo degli asset stranieri (Ofac) del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato cinque individui della Corea del Nord come responsabili dell’approvvigionamento di beni per la produzione di armi di distruzione di massa e l’avanzamento dei programmi missilistici. Lo riferisce un comunicato del dipartimento. Ciò significa che tutti i beni e gli interessi collegati a tali individui che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o nel controllo di soggetti statunitensi devono essere bloccati e segnalati all’Ofac, i cui regolamenti vietano rapporti da parte di soggetti statunitensi o all’interno degli Usa (comprese le transazioni in transito). La designazione riguarda un cittadino nordcoreano residente in Russia e quattro residenti in Cina, riconducibili a organizzazioni collegate alla Seconda accademia di scienze naturali (Sans): Choe Myong-hyon, residente a Vladivostok; Sim Kwang-sok e Pyon Kwang-chol, residenti a Dalian, e Kim Song-hun e Kang Chol-hak, residenti a Shenyang. In un’azione collegata il dipartimento di Stato ha designato il cittadino nordcoreano O Yong-ho, il cittadino russo Roman Anatolyevich Alar e l’entità russa Parsek per attività che hanno contribuito alla proliferazione di armi di distruzione di massa per la Corea del Nord. (Nys)