Corea del Nord: armi di distruzione di massa, Tesoro Usa blocca asset collegati a cinque individui (2)

- “Le azioni di oggi, parte degli sforzi in corso da parte degli Stati Uniti per contrastare le armi di distruzione di massa e i programmi di missili balistici della Corea del Nord, mirano al suo impiego continuato di rappresentanti d’oltremare per procurarsi illegalmente beni per armi”, ha spiegato il sottosegretario al Tesoro Brian E. Nelson, competente per il terrorismo e l’intelligence finanziaria. “Gli ultimi lanci di missili della Corea del Nord sono un’ulteriore prova che continua a portare avanti programmi proibiti nonostante gli appelli della comunità internazionale alla diplomazia e alla denuclearizzazione”, si legge nella nota. (Nys)