Asean: investimenti di Taiwan pari a 5,3 miliardi di dollari nei primi 10 mesi del 2021

- Le imprese taiwanesi hanno investito 5,3 miliardi di dollari negli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) nei primi dieci mesi del 2021. È quanto riferisce il quotidiano locale "Taiwan News", precisando che i fondi allocati da Taiwan nella regione hanno superato per la prima volta quelli destinati alla Cina. La riorganizzazione delle catene di approvvigionamento, l'imperversare della pandemia di Covid-19 e la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti hanno spinto le imprese di Taipei a riorientare gli investimenti in 18 Paesi dell'Indo-Pacifico, in primis Vietnam, India e Thailandia. Nel periodo in oggetto, gli investimenti nella regione hanno rappresentato il 38,7 per cento della spesa totale dell'Isola, la percentuale più alta in 20 anni. Dell'Asean fanno parte Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Filippine, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam.(Cip)