Ue: ambasciatore Masset, presidenza francese avviene in un periodo di "sfide e trasformazioni"

- La dimensione europea sarà il filo conduttore della presidenza del Consiglio europeo da parte della Francia. Lo ha affermato l’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, nel corso di un briefing con la stampa. Si tratta di “un passaggio storico”, secondo il diplomatico, che ha rilevato come sei mesi siano un tempo “molto breve” e dunque si debba agire “con determinazione”. Si tratta di un periodo di “sfide e trasformazioni” molto importante, ha rilevato Masset, citando la pandemia, la ripresa economica e le pressioni geopolitiche, legate alla Russia e alla situazione in Africa. La dimensione europea è rilevante, e sarà il “filo rosso” della presidenza francese: “per attuare questo principio lavoreremo secondo tre priorità”, ha detto Masset. La prima priorità sarà la “costruzione di un nuovo modello di crescita per il rilancio economico”, per “preparare l’Europa del 2030”, che sarà anche il tema di un vertice in Francia il 10-11 marzo. Nel corso dell’evento ci si confronterà su “come coniugare competitività, obiettivi climatici e dimensione sociale”. Proseguirà anche il lavoro sulle regole di bilancio, “in modo da consentire importanti investimenti per le transizioni ecologiche e digitali”, ha aggiunto l’ambasciatore francese. (segue) (Res)