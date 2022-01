Francia: via libera all'estradizione in Italia dello zio di Saman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha accettato l'estradizione in Italia di Danish Hasnain, zio di Saman Abbas, ragazza di origini pakistane sparita da Novellara ad aprile dello scorso anno, il cui corpo non è stato ancora ritrovato. Hasnain era stato arrestato a settembre nella periferia di Parigi dopo cinque mesi di latitanza. Secondo la Chambre d'Instruction della Corte d'Appello di Parigi, l'estradizione dovrebbe avvenire in un "termine di 15 giorni". La legale di Hasnain, Layla Saidi, ha spiegato che il suo assistito "vuole rispondere alle domande che gli saranno poste in Italia". L'uomo è considerato l'esecutore del delitto.(Frp)