Lazio: Battisti (Pd), duecentocinquanta euro a studente per rimborso testi universitari

- "La Regione Lazio ha stanziato un milione di euro per il rimborso dell'acquisto di testi universitari. Sono stati triplicati i fondi, una scelta forte in un momento difficile a causa della pandemia, e ogni studente potrà ricevere fino a 250 euro di rimborso. Le domande saranno aperte a partire dal 24 gennaio sul sito laziodisco.it". Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Istituzionali. "A beneficiare di questo provvedimento - spiega - sarà una platea di oltre 4.000 studenti. Investire sul diritto allo studio continua ad essere una delle priorità della nostra azione politica: ancora di più in una fase così delicata per l'economia, il bonus libri rappresenta senza dubbio un sostegno concreto a famiglie e ragazzi". (Com)