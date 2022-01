Germania: Scholz, necessario obbligo vaccinale per adulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 in Germania, esclusivamente per gli adulti, è “necessaria”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante l'intervento che ha tenuto oggi al Bundestag. Scholz ha aggiunto: “Mi impegnerò attivamente a tal fine”. Secondo il cancelliere, la decisione di vaccinarsi contro il coronavirus “non si assume da soli”. Per tale motivo, “l'obbligo è giusto”. In questo modo, vengono limitati i contagi e si proteggono 80 milioni di tedeschi. Il cancelliere ha poi difeso la decisione del suo governo di non presentare una propria proposta di legge sull'obbligo vaccinale. Secondo Scholz, infatti, il Bundestag dovrebbe elaborare la questione in un “dibattito aperto”. Ciò contribuisce alla “pacificazione della discussione politica” ed è un esempio di “guida democratica”. Il cancelliere ha così respinto le accuse di debolezza nella gestione del tema. (Geb)