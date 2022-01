Spagna: Covid, diverse regioni introducono fine del congedo automatico dopo 7 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regioni spagnole della Catalogna, Valencia, Murcia e Andalusia hanno annunciato che accelereranno le procedure per disporre la fine del congedo per malattia delle persone risultate positive al coronavirus. La fine del congedo, infatti, sarà automatica dopo sette giorni nel caso in cui la persona interessata non presenti sintomi o febbre o non si metta in contatto con il sistema sanitario regionale. Nel caso in cui, invece, il paziente abbia bisogno di assistenza sanitaria, il congedo per malattia sarà prolungato fino al momento della certificazione di un medico. Il Dipartimento della Salute della Catalogna ha assicurato che questa misura è "eccezionale e temporanea" per allentare la pressione sugli ambulatori dopo l'aumento esponenziale dei contagi che si è registrato nelle ultime settimane. Il governo catalano ha chiesto al ministero della Salute nazionale di abilitare un documento di "autoresponsabilità", come avviene nel Regno Unito, in cui il lavoratore consegna il certificato direttamente all'azienda affinché notifichi alla Previdenza sociale l'assenza per malattia e il sistema sanitario non intervenga in nessuna parte di questo processo. (Spm)