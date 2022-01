Casa: Jannuzzi (Sunia Milano), appoggiamo richiesta assessore Maran, si riveda legge regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta dell’assessore Maran di una revisione della Legge regionale per un’assegnazione più rapida degli alloggi popolari non appena liberi è quello che serve a superare il paradosso di avere case pronte all’assegnazione ma bloccate per una farraginosa burocrazia. Così afferma in una nota Giuseppe Jannuzzi, il segretario generale di del sindacato inquilini “Sunia” Milano, dopo che l’assessore alla casa di Palazzo Marino, Pierfrancesco Maran, ha ribadito ieri la necessità di superare l’attuale modello di assegnazione degli alloggi, gestito dalla legge regionale. “È un paradosso – dichiara Jannuzzi - avere case pronte all’assegnazione ma bloccate per una farraginosa burocrazia. È una richiesta che avanziamo da tempo, quella di rendere più veloci le procedure di assegnazione delle case popolari, attualmente eccessivamente lente, con verifiche frammentarie e richieste di documenti ripetitive e spesso assolutamente inutili dal punto di vista della verifica del reale bisogno abitativo delle famiglie”. “Come denunciato più volte – continua Jannuzzi nella sua nota -, va rivisto tutto il sistema regionale delle assegnazioni. Chiediamo che tutte le Istituzioni facciano la loro parte per evitare che migliaia di famiglie, molte delle quali hanno peggiorato nell’ultimo anno la loro condizione economica, finiscano per strada. Per questo motivo, chiediamo anche che per il 2022 venga ampliata l’offerta abitativa degli alloggi transitori in attesa di una soluzione definitiva per garantire il passaggio da casa a casa”.(Com)