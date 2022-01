Russia-Nato: ministero Difesa, tema centrale è limitazione attività militari in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione chiave nelle relazioni tra la Russia e la Nato è quella di limitare l'attività militare in Europa, evitando la concentrazione di "contingenti avanzati". Lo ha affermato il ministero della Difesa russo al termine del Consiglio Russia-Nato svoltosi oggi a Bruxelles. Inoltre, tra i temi prioritari da affrontare secondo Mosca, vi sono le garanzie di non espansione dell'Alleanza atlantica "a spese dell'Ucraina e di altri Paesi", nonché gli impegni a non schierare nuovi missili statunitensi a medio e corto raggio in Europa, poiché il dispiegamento di tali armi potrebbe peggiorare drasticamente le condizioni di sicurezza nel continente. (Rum)