Nato-Russia: possibilità di ripresa del dialogo ma rimangono visioni opposte su allargamento Alleanza

22 luglio 2021

- Una discussione “non facile” e con “differenze significative” in merito alla questione della sicurezza europea e dell'Ucraina. Il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, ha inquadrato così l’esito del primo Consiglio Nato-Russia tenutosi oggi a Bruxelles dopo un’interruzione di oltre due anni. "Ma il punto positivo è che Nato e Russia si sono sedute al tavolo", ha precisato Stoltenberg. A rappresentare la Russia al quartiere generale della Nato è stato oggi il viceministro degli Esteri Aleksandr Grushko, mentre è stata presente a Bruxelles anche la vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman che ieri ha avuto un bilaterale proprio con Stoltenberg. I colloqui sulla sicurezza tra Russia e Nato seguono quelli tra Mosca e Washington, avvenuti lunedì a Ginevra tra il viceministro degli Esteri Sergej Ryabkov e Sherman. La Nato ha chiesto oggi la riapertura del suo ufficio a Mosca e si è detta pronta a riaccogliere la missione russa presso l’Alleanza, chiusa dallo scorso primo novembre in risposta all’espulsione di alcuni diplomatici per “presunte attività ostili”. "Sulle linee di comunicazione, gli alleati della Nato sono interessati a cercare modi per migliorare i canali di comunicazione civili e militari, e la possibilità di ristabilire i nostri rispettivi uffici a Mosca e Bruxelles", ha detto Stoltenberg spiegando che non ci sono precondizioni per farlo. Il ministero degli Esteri russo, tramite una nota diffusa dopo l’incontro, ha confermato che la Nato ha proposto di ripristinare il lavoro delle missioni a Mosca e Bruxelles. Secondo la diplomazia di Mosca, la Russia ha preso in considerazione l’offerta anche se non ha ancora dato una risposta. Secondo il ministro della Difesa di Mosca, Aleksandr Fomin, gli attuali documenti legali che regolano le relazioni tra Russia e Nato contengono un impegno alla cooperazione e ad interagire come partner, senza creare minacce alla reciproca sicurezza. Fomin ha però anche affermato che le relazioni tra Russia e Nato sono a un livello criticamente basso, il che sta accadendo sullo sfondo di un'instabilità globale. (segue) (Beb)