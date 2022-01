Nato-Russia: possibilità di ripresa del dialogo ma rimangono visioni opposte su allargamento Alleanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto spiegato da Stoltenberg, la Nato è pronta a organizzare un calendario di incontri con la Russia, ma Mosca non avrebbe ancora detto sì alla proposta. "Abbiamo chiarito che siamo pronti a organizzare una serie di incontri per affrontare i vari temi, tra cui quello dei missili in Europa", ha affermato. "La parte russa non era pronta a concordare su questo calendario di incontri", "ma accolgo la generale volontà di avere un dialogo", ha aggiunto il segretario generale. "Allo stesso tempo, sia la Russia che gli alleati della Nato hanno espresso la necessità di riprendere il dialogo e di esplorare un programma di incontri futuri", ha proseguito Stoltenberg chiarendo che gli alleati sono "pronti" a nuovi incontri con la Russia per avere discussioni "più dettagliate", mettendo sul tavolo "proposte concrete" e cercando "risultati costruttivi" specialmente sui temi dell'aumento della trasparenza delle esercitazioni militari, "per prevenire pericolosi incidenti militari, e ridurre lo spazio e le minacce informatiche". Inoltre, "gli alleati si sono offerti di esaminare il controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione", ha evidenziato. (segue) (Beb)