Nato-Russia: possibilità di ripresa del dialogo ma rimangono visioni opposte su allargamento Alleanza (3)

- Se la volontà di mantenere aperti canali di dialogo appare accomunare le due parti, le divergenze fondamentali rimangono legate al tema dell’allargamento della Nato, in particolare a Ucraina e Georgia, una “linea rossa” per la Russia mentre l’Alleanza ha ribadito di non intendere rinunciare alla politica della porta aperta. “Sulla politica della porta aperta della Nato tutti gli alleati sono uniti”, ha sottolineato Stoltenberg. Per questo "gli alleati concordano pienamente che solo i 30 alleati e nessun altro potranno decidere se l'Ucraina può diventare membro della Nato quando e se lo richiederà", ha affermato il segretario generale. Nella visione di Stoltenberg, inoltre, “c'è un rischio reale di conflitto armato in Europa” ed è per questo che il dialogo e gli incontri sono importanti. Stoltenberg ha ribadito che in caso di attacco russo all'Ucraina ci saranno massicce conseguenze per Mosca. (segue) (Beb)