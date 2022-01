Nato-Russia: possibilità di ripresa del dialogo ma rimangono visioni opposte su allargamento Alleanza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati, secondo Stoltenberg, hanno chiesto alla Russia di ridurre le tensioni al confine con l'Ucraina, di rispettare l'integrità territoriale e la sovranità dei Paesi vicini e di astenersi da azioni aggressive contro gli alleati. "Gli alleati hanno espresso preoccupazioni per l'accumulo russo in Ucraina e hanno chiesto" a Mosca "la de-escalation e di rispettare l'integrità territoriale e la sovranità dei suoi vicini", ha detto Stoltenberg, evidenziando di accogliere i dialoghi tra Russia e Usa e la riunione dell'Osce di domani. "Queste sono opportunità di impegno costruttivo da non perdere, nell'interesse della sicurezza in Europa", ha concluso. In conferenza stampa dopo la riunione odierna a Bruxelles, la vicesegretario di Stato Usa Sherman ha evidenziato tuttavia che la Nato si sta preparando per ogni eventualità in caso di fallimento del dialogo. “Se la Russia si allontana” dal percorso indicato “sarà abbastanza evidente che non sono mai stati seri nel ricercare la diplomazia”, ha osservato. “Per questo ci stiamo preparando collettivamente per ogni eventualità”, ha concluso Sherman. (Beb)