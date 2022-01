Trasporto aereo: Altavilla (Ita), indicatori di traffico in peggioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento gli indicatori di traffico nazionale, internazionale e intercontinentale sono in peggioramento, con ovvi riflessi sulla capacità operativa della compagnia. Lo ha detto il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, audito oggi alla Camera dei deputati sul piano industriale e le prospettive della società. “I dati di ottobre 2021 non tengono ancora dell’impatto di Omicron”, ha precisato. L’amministratore delegato, Fabio Lazzerini, ha poi aggiunto che dopo la “crescita costante delle vendite di biglietti a partire dal 15 ottobre, a partire da metà dicembre l’arrivo della variante Omicron ha costretto i paesi a chiudere: nei mesi di dicembre e gennaio abbiamo già cancellato 849 voli che rappresentano il 7,4 per cento di quelli programmati”. (Rin)