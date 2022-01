Governo: Fornaro (leu), aumento bollette emergenza assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un'agenzia di stampa quotidiana che racconta quanto accade in Italia con un occhio attento al resto del mondo" Federico Fornaro

Presidente del Gruppo di Liberi e Uguali allaCamera dei Deputati

19 luglio 2021

- L'aumento delle materie prime si sta ribaltando sulle bollette energetiche di famiglie e imprese con "effetti straordinariamente negativi. Il governo è già intervenuto nel 2021 per contenere gli effetti degli aumenti, ma è del tutto evidente che occorre trovare altre risorse per dare una risposta al grido di dolore di tante famiglie e di quelle imprese che rischiano la chiusura o la sospensione dell'attività. Il contenimento delle bollette è un'emergenza assoluta su cui occorre intervenire ancora e in tempi rapidi". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. (Com)