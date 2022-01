Hong Kong: Lam annuncia normativa su altri reati riguardanti la sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong adotterà una sua normativa sulla sicurezza nazionale, in aggiunta alla legge imposta nel 2020 dalla Cina in risposta alle mobilitazioni pro-democrazia del 2019. È quanto annunciato oggi dal capo dell'amministrazione di Hong Kong, Carrie Lam, nel corso della prima seduta del settimo Consiglio legislativo di Hong Kong (LegCo), il parlamento locale. Secondo quanto dichiarato da Lam, la nuova legislazione sarà conforme all'articolo 23 della Costituzione locale, che delega alla città l'approvazione della normativa sulla sicurezza nazionale. Benché la leader non abbia fornito dettagli sui contenuti della nuova legge, si prevede che questa disciplinerà i reati di tradimento, secessione, sedizione, sovversione e furto di segreti di Stato. L'attuale legge sulla sicurezza nella Regione amministrativa speciale è stata sistematicamente utilizzata per sopprimere il dissenso contro il governo di Pechino. Dalla sua applicazione, ha contribuito a legalizzare la persecuzione di migliaia di attivisti, giornalisti e politici dell'opposizione. (Cip)