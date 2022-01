Legge Bilancio: Mef su debiti commerciali Regioni, ecco tasso di interesse da applicare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) comunica in una nota che il tasso di interesse da applicare alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità di Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, rilevato il 10 gennaio 2022 sul mercato regolamentato dei titoli di Stato-Mts, è pari all'1,673 per cento. Il comma 597 della legge di Bilancio 2022 consente alle Regioni e agli Enti locali che hanno contratto con il ministero dell'Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di richiedere la rinegoziazione dei relativi piani di ammortamento, spiega il Mef.(Com)