Rigenerazione urbana: Lamorgese, governo impegnato per individuare ogni utile soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben consapevole della delicatezza e della rilevanza della tematica, in coerenza con un apposito ordine del giorno approvato in sede di discussione di legge di Bilancio 2022, assicuro che il governo è impegnato nell’individuazione di ogni utile soluzione per andare incontro alle esigenze degli onorevoli interroganti”. Lo ha affermato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sulle iniziative volte a integrare le risorse destinate ai progetti di rigenerazione urbana, nonché per la revisione dei criteri di assegnazione dei relativi contributi (Molinari - Lega). (Rin)