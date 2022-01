Speciale infrastrutture: Cina-Barhein, ministro Esteri Wang, Pechino partner strategico "affidabile" per cooperazione "a tutto campo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole essere un partner strategico "affidabile" per il Barhein ed è pronta a lavorare per l'espansione della cooperazione "a tutto campo". È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, durante i colloqui intrattenuti con l'omologo di Manama, Abdullatif bin Rashid al Zayani. I due si sono incontrati a Wuxi, nella provincia cinese del Jiangsu, dove hanno avuto modo di discutere i futuri termini del rapporto bilaterale. La "solida amicizia" che governa la relazione è stata indicata da Wang tra i motivi alla base della volontà di cooperazione, che riguarderà i campi della sanità, dell'economia digitale e delle infrastrutture. "La Cina incoraggerà le sue imprese più competitive a investire nel Paese, sperando che il Bahrein continui a garantire un ambiente commerciale aperto, equo e non discriminatorio", ha infatti aggiunto. Sul fronte della politica estera, il capo della diplomazia di Pechino ha mostrato di apprezzare "il solido sostegno" offerto dal Barhein agli interessi cinesi, riferendosi evidentemente ai dossier di Taiwan e Xinjiang. Da parte sua, al Zayani ha chiarito che "Manama si oppone alla strumentalizzazione politica dei diritti umani e appoggia gli sforzi della Cina per conservare unità e stabilità". (Cip)