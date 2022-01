Speciale infrastrutture: Vietnam, Assemblea nazionale approva pacchetto da 15 miliardi di dollari per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, ha approvato, nell’ultimo giorno di sessione straordinaria, un pacchetto di misure per la ripresa socio-economica nazionale del valore complessivo di circa 15 miliardi di dollari (350 mila miliardi di dong) da stanziare in due anni. In favore della risoluzione hanno votato 424 deputati presenti su 426. I cinque capitoli di spesa in cui si articola il testo riguardano il potenziamento della sanità; il benessere sociale e la creazione di posti di lavoro; il sostegno alle imprese e alle cooperative; lo sviluppo delle infrastrutture; le riforme istituzionali e amministrative e il miglioramento dell'ambiente per gli investimenti. Tra le misure comprese nel pacchetto ci sono la riduzione dell’Iva per i beni e i servizi dal dieci all’otto per cento. (Fim)